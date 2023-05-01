На Adidas подали в суд из-за сотрудничества с Канье Уэстом

КИЕВ. 1 мая. УНН. Инвестор Yeezy подал в суд на компанию Adidas, утверждая, что фирма знала о проблемном поведении Канье Уэста и его антисемитских высказываниях задолго до того, как они разорвали партнерство, пишет BBC, передает УНН.

Детали

Yeezy подала на компанию в суд, потому что уверенна, что фирма знала о поведении Канье Уэста и его антисемитских высказываниях задолго до того, как расторгнуть соглашение о сотрудничестве.

В ответ в Adidas заявили: "Мы категорически отвергаем эти безосновательные обвинения".

Также в компании добавили, что "будут принимать все необходимые меры, чтобы активно защищаться от них".

Ранее компания по производству спортивной одежды Adidas прекратила сотрудничество с дизайнером и рэпером Канье Уэстом, после его антисемитских высказываний. Сам рэпер не является стороной в судебном процессе.

Ранее Уэст участвовал в создании линии кроссовок под брендом Yeezy. После инцидента с рэпером в Adidas заявили, что компания может потерять до 700 миллионе евро, оставшись с непроданными товаром на сотни миллионов евро.

В октябре прошлого года, когда компания прекратила сотрудничество, она заявила: "Adidas не терпит антисемитизма и любых других проявлений языка ненависти".

"Недавние комментарии и действия Yeezy были неприемлемыми, ненавистническими и опасными, и они нарушают ценности компании - разнообразие и инклюзивность, взаимоуважение и справедливость", - отметили в Adidas.

Дополнение

Однако инвестор, подавший иск против компании утверждает, что Adidas знал о других сомнительных поступках Уэста, говоря, что это обсуждалось с бывшим исполнительным директором Каспером Рорстедом, а также другими руководителями.