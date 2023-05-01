В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине - масштабная воздушная тревога. Сирены прозвучали во всех областях, передает УНН.

Детали

По данным сайта "Карта тревог Украины" воздушная тревога объявлена во всех областях - вся Украина сейчас красная.

Напомним

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушные тревоги.

Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров призвал быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги на фоне активности стратегической авиации.