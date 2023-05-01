Новости: Война
1 мая 2023, 04:26 • Полина Харченко • 30465
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине - масштабная воздушная тревога. Сирены прозвучали во всех областях, передает УНН.
Детали
По данным сайта "Карта тревог Украины" воздушная тревога объявлена во всех областях - вся Украина сейчас красная.
Напомним
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушные тревоги.
Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров призвал быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги на фоне активности стратегической авиации.
Источник: УНН
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