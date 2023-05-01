Новости: Война
1 мая 2023, 04:41 • Полина Харченко • 13770
Глава ОПУ призвал позаботиться о своей безопасности и не выдавать работу ПВО
КИЕВ. 1 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины призвал украинцев позаботиться о своей безопасности и не выдавать работу ПВО. Об этом он написал на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"Позаботьтесь о своей безопасности, не выдавайте работу ПВО", - говорится в сообщении.
Напомним
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров призвал быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги на фоне активности стратегической авиации.
Источник: УНН
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