Глава ОПУ призвал позаботиться о своей безопасности и не выдавать работу ПВО

КИЕВ. 1 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины призвал украинцев позаботиться о своей безопасности и не выдавать работу ПВО. Об этом он написал на своей странице в Telegram, передает УНН.

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"Позаботьтесь о своей безопасности, не выдавайте работу ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров призвал быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги на фоне активности стратегической авиации.