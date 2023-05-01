Угроза ракетного удара на Киевщине - ОВА

КИЕВ. 1 мая. УНН. Киевская ОГА предупреждает жителей об угрозе ракетного удара, об этом администрация сообщила на своей странице в Telegram, передает УНН.

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"Жители Киевщины! Угроза ракетного удара! Находитесь в укрытиях или придерживайтесь правила "двух стен". Сохраняйте спокойствие и берегите себя и родных!", - говорится в сообщении.

Напомним

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.