Новости: Война
1 мая 2023, 04:54 • Полина Харченко • 90960
Угроза ракетного удара на Киевщине - ОВА
КИЕВ. 1 мая. УНН. Киевская ОГА предупреждает жителей об угрозе ракетного удара, об этом администрация сообщила на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"Жители Киевщины! Угроза ракетного удара! Находитесь в укрытиях или придерживайтесь правила "двух стен". Сохраняйте спокойствие и берегите себя и родных!", - говорится в сообщении.
Напомним
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Источник: УНН
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