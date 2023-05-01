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В Мексике автобус сорвался со скалы: по меньшей мере 18 погибших

В Мексике автобус сорвался со скалы: по меньшей мере 18 погибших

КИЕВ. 1 мая. УНН. По меньшей мере 18 человек погибли и 33 получили ранения в результате падения автобуса со скалы на западе Мексики, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Прокуратура штата Наярит, где произошла авария, заявила, что транспортное средство упало примерно на 15 метров вглубь, в ущелье. Это произошло в субботу вечером на шоссе, которое соединяет столицу штата Тепик и туристический город Пуэрто-Вальярта.

"С самого начала мы координировали свою работу с различными федеральными органами власти и органами власти штата, чтобы оказать немедленную помощь пострадавшим", - говорится в заявлении прокуратуры.

Власти сообщили, что погибли 11 женщин и семь мужчин. По меньшей мере 11 детей были направлены в больницы для оказания медицинской помощи.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, Мексика, авария
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