Нигерия снова откладывает первую за 17 лет перепись населения

КИЕВ. 1 мая. УНН. Нигерия отложила перепись населения, которая должна была состояться на следующей неделе. Другую дату должно будет установить новое правительство, сообщили в министерстве информации страны, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В Нигерии снова объявили об очередной задержке первой за 17 лет переписи населения в стране. Перепись была запланирована на 3-7 мая, но министерство заявило, что для ее планирования нужно больше времени.

Теперь ее проведет правительство новоизбранного президента Болы Тинубу, который даст присягу в конце мая.

В этом году это уже второй по счету перенос переписи населения, результаты которой влияют на распределение нефтяных доходов и политическое представительство между 36 штатами и 300 этническими группами.

Предыдущие подсчеты были дискредитированы из-за споров между тремя основными этническими группами - хауса, йоруба и игбо.

Национальная комиссия по народонаселению заявила, что во время переписи нигерийцев их не будут спрашивать об этнической принадлежности и религии из-за "деликатного характера этих вопросов и необходимости уберечь данные переписи от ненужных споров и внимания".

Дополнение

Нигерия почти поровну разделена между мусульманским севером и преимущественно христианским югом. Население страны оценивается в более чем 200 миллионов человек. По подсчетам ООН эта цифра удвоится к 2050 году. Если так произойдет, это сделает Нигерию третьей по численности населения страной мира, после Китая и Индии.