Коронация Чарльза будет включать приглашение общественности присягнуть на верность королю

КИЕВ. 1 мая. УНН. Коронация короля Чарльза ІІІ, которая состоится уже в эту субботу, будет включать приглашение общественности присягнуть на верность монарху, его наследникам и преемникам, об этом сообщила канцелярия архиепископа Кентерберийского, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Приглашение к людям выразить свое уважение к королю, приняв участие в "хоре миллионов голосов", было одним из пунктов среди новых элементов древней церемонии, описанной в заявлении офиса архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби.

Кроме того, впервые на богослужении прозвучат другие языки, связанные с Британскими островами - молитва на валлийском и гимн на валлийском, шотландском на гэльском и ирландском на гэльском. Также в богослужении смогут участвовать епископы-женщины.

Дополнение

Чарльз, который стал монархом Соединенного Королевства и 14 других королевств, после смерти своей матери королевы Елизаветы II в сентябре, будет коронован 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

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