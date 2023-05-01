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Посол Британии в Украине отреагировала на утренние обстрелы: украинское ПВО отвечает на "первомайский будильник" рф

Посол Британии в Украине отреагировала на утренние обстрелы: украинское ПВО отвечает на "первомайский будильник" рф

КИЕВ. 1 мая. УНН. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на утренние взрывы в Киеве, об этом она написала в своем Твиттере, пишет УНН.

Цитата

"Сейчас на улице шумно, судя по звуку, похоже, что украинской ПВО приходится отвечать на "первомайский будильник" России", - написала она в Твиттере.

Напомним

Утром в Украине была объявлена воздушная тревога.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, обстрелы
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