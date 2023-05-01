Предварительно все выпущенные по Киеву ракеты и беспилотники были уничтожены - КГВА

КИЕВ. 1 мая. УНН. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

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"В столице тревога длилась около 3-х часов. Рашисты в очередной раз атаковали комплексно - одновременно крылатыми ракетами и дронами. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены!", - написал начальник КГВА Сергей Попко.

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Также Попко отметил, что этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины.

"Вторую подряд за последние 3 дня. По предварительной информации обстрел ракетами был осуществлен с самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс)", - сообщил Попко.

Пока жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.