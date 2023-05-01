"Руководство" Луганщины планирует забрать недвижимое имущество граждан, покинувших оккупированные территории

КИЕВ. 1 мая. УНН. Так называемое руководство Луганской области планирует отобрать недвижимость людей, которые выехали с временно оккупированной территории. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

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"Так называемым руководством Луганской области прорабатывается вопрос об отчуждении недвижимого имущества граждан Украины, которые покинули временно захваченные территории области. Отобранную недвижимость планируют передать в распоряжение силовых структур", - отметили в Генштабе.

Напомним

Из-за больших потерь оккупанты рекомендуют ритуальным службам корректировать число присутствующих на погребении.