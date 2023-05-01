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Во время ночной атаки Воздушные силы уничтожили 15 из 18 ракет - Залужный

Во время ночной атаки Воздушные силы уничтожили 15 из 18 ракет - Залужный

КИЕВ. 1 мая. УНН. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 15 ракет из 18, во время ночной атаки российских оккупантов на Украину. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

Всего было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 15", - сообщил Залужный.

Напомним

По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, война
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