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Херсонщина: враг совершил 39 обстрелов области, один человек погиб

Херсонщина: враг совершил 39 обстрелов области, один человек погиб

КИЕВ. 1 мая. УНН. За прошедшие сутки российские захватчики совершили 39 обстрелов Херсонской области, выпустили 163 снаряда, в результате этого погиб человек и трое, среди которых один ребенок, получили ранения. Сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram.

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"За минувшие сутки противник совершил – 39 обстрелов, выпустив 163 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 8 раз", - говорится в сообщении.

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Также Прокудин отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и здание государственного учреждения в центре Херсона.

"Из-за российской агрессии один человек погиб и трое, среди которых один ребенок, получили ранения", — сказал он.

Напомним

Из села Кизомыс, что на Херсонщине, эвакуировали всех детей.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, обстрелы
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