Новости: Война
1 мая 2023, 08:10 • Юлия Шрамко • 62895
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 191 тысяче
КИЕВ. 1 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 960 человек, 3700 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 01.05.2023 ориентировочно составили:
- личного состава - около 190 960 (+450) человек ликвидировано,
- танков - 3700 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин - 7192 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 2921 (+7) ед.,
- РСЗО – 544 (+0) ед.,
- средств ПВО - 295 (+0) ед.,
- самолётов – 308 (+0) ед.,
- вертолётов – 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2476 (+1),
- крылатых ракет - 932 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5845 (+3) ед.,
- специальной техники - 359 (+2).
Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов.
Источник: УНН
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