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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 191 тысяче

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 191 тысяче

КИЕВ. 1 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 960 человек, 3700 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 01.05.2023 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 190 960 (+450) человек ликвидировано,
  • танков - 3700 (+1) ед.,
  • боевых бронированных машин - 7192 (+3) ед.,
  • артиллерийских систем – 2921 (+7) ед.,
  • РСЗО – 544 (+0) ед.,
  • средств ПВО - 295 (+0) ед.,
  • самолётов – 308 (+0) ед.,
  • вертолётов – 294 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2476 (+1),
  • крылатых ракет - 932 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5845 (+3) ед.,
  • специальной техники - 359 (+2).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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