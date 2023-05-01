Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 191 тысяче

КИЕВ. 1 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 960 человек, 3700 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 01.05.2023 ориентировочно составили:

личного состава - около 190 960 (+450) человек ликвидировано,

танков - 3700 (+1) ед.,

боевых бронированных машин - 7192 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 2921 (+7) ед.,

РСЗО – 544 (+0) ед.,

средств ПВО - 295 (+0) ед.,

самолётов – 308 (+0) ед.,

вертолётов – 294 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2476 (+1),

крылатых ракет - 932 (+0),

кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 5845 (+3) ед.,

специальной техники - 359 (+2).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов.