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Оккупанты ночью обстреляли акваторию Очаковской громады

Оккупанты ночью обстреляли акваторию Очаковской громады

КИЕВ. 1 мая. УНН. Российские оккупанты ночью нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской громады в Николаевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

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«Николаевский район. Сегодня ночью, 1 мая, с 02:09 по 02:20 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», - написал Ким.

По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Очаковская громада часто является целью для обстрелов оккупантов.

Источник: УНН
Теги: война, Николаев и Николаевская область, Очаков
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