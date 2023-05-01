Новости: Война
1 мая 2023, 08:27 • Анна Мурашко • 11295
Оккупанты ночью обстреляли акваторию Очаковской громады
КИЕВ. 1 мая. УНН. Российские оккупанты ночью нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской громады в Николаевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
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«Николаевский район. Сегодня ночью, 1 мая, с 02:09 по 02:20 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», - написал Ким.
По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Очаковская громада часто является целью для обстрелов оккупантов.
Источник: УНН
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