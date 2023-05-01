россияне ранили еще троих жителей Бахмута

КИЕВ. 1 мая. УНН. Российские оккупанты ранили еще трех жителей Бахмута в Донецкой области. Такие данные обнародовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«За 30 апреля россияне ранили 3 жителей Донецкой области - в Бахмуте», - написал Кириленко.

Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.