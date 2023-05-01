Враг обстрелял Купянск из "Града", есть повреждения

КИЕВ. 1 мая. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли из РСЗО "Град" Купянск в Харьковской области, в результате повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждены по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает УНН.

Детали

«За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области», - написал Синегубов.

По его словам, в частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелечья, Ветеринарное, Двуречная, Лиман Первый и другие населенные пункты.

«В Купянске в результате вражеского обстрела из РСЗО "Град" повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждены по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом», - сообщил Синегубов.

Он отметил, что в селе Богуславка Изюмского района вражеским обстрелом повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

«К счастью, обошлось без пострадавших», - добавил Синегубов.

Дополнение

30 апреля Офис Генерального прокурора опубликовал фото последствий вражеского обстрела Купянска на Харьковщине, где разрушены частные жилые дома и произошло возгорание гаража больницы.