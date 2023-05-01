В Бахмуте на отдельных участках враг был контратакован и оставил некоторые позиции - Сырский

КИЕВ. 1 мая. УНН. Несмотря на значительные вражеские потери в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы "вагнера", бойцов других частных компаний, десантников. Но взять Бахмут под контроль россиянам не удается. Об этом сообщил командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский, которого цитирует Military Media Center, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что Сырский вчера работал на нескольких направлениях в районах боевых действий.

Защитникам Бахмута, которые отличились в боях, командующий вручил награды и ценные подарки.

«На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях. Впрочем, благодаря стойкости и мужеству защитников Крепости, действия врага потерпели неудачу», - сообщил Сырский.

По его словам, чтобы продвинуться вперед, враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем.

Цитата

«Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы "вагнера", бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается. Ситуация довольно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции», - отметил Сырский.

Дополнение

Институт изучения войны сообщал, что основатель чвк "вагнер" евгений пригожин пригрозил вывести силы группы из Бахмута в случае, если российское военное командование не предоставит больше боеприпасов его наемникам.