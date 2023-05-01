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россияне на Запорожье нанесли три авиаудара, трижды атаковали с дронов

россияне на Запорожье нанесли три авиаудара, трижды атаковали с дронов

КИЕВ. 1 мая. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли три авиаудара, трижды атаковали с беспилотников Запорожскую область, всего было более 50 обстрелов, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

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"Враг свирепствует и уничтожает все живое в населенных пунктах вблизи линии фронта. Под удары попали Гуляйполе, Орехов, Каменское и еще с десяток сел. По гражданской инфраструктуре террористы 47 раз ударили из артиллерии, нанесли три авиаудара, трижды атаковали с БПЛА", - сообщил Малашко.

По его словам, фиксируют новые разрушения жилых домов, коммунальных сетей, люди не пострадали.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
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