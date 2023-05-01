Новости: Война
1 мая 2023, 09:25 • Юлия Шрамко • 15795
Хмельницкая область: в ОВА сообщили о работе ПВО ночью, попаданий нет
КИЕВ. 1 мая. УНН. В некоторых громадах Хмельницкой области ночью могли слышать звуки взрывов, это работа сил ПВО. Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА в Facebook, пишет УНН.
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"Ночью, во время воздушной тревоги, в отдельных громадах области жители могли слышать звуки взрывов. Это работа сил ПВО. Попаданий в объекты нет", - сообщили в ОВА.
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Уничтожено 15 ракет из 18 во время ночной атаки российских оккупантов на Украину.
Источник: УНН
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