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Хмельницкая область: в ОВА сообщили о работе ПВО ночью, попаданий нет

Хмельницкая область: в ОВА сообщили о работе ПВО ночью, попаданий нет

КИЕВ. 1 мая. УНН. В некоторых громадах Хмельницкой области ночью могли слышать звуки взрывов, это работа сил ПВО. Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Ночью, во время воздушной тревоги, в отдельных громадах области жители могли слышать звуки взрывов. Это работа сил ПВО. Попаданий в объекты нет", - сообщили в ОВА.

Дополнение

Уничтожено 15 ракет из 18 во время ночной атаки российских оккупантов на Украину.

Источник: УНН
Теги: война, Хмельницкий и Хмельницкая область
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