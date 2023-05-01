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Уровень половодья в столице стабилизировался

Уровень половодья в столице стабилизировался

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Киеве уровень половодья стабилизировался после двух дней незначительного подъема, сообщили в КГВА, пишет УНН.

Детали

Как указано, на сегодняшнее утро уровень воды в реке Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 296 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 13°C.

"После двух дней незначительного подъема, уровень половодья стабилизировался и остался на той же отметке, что и накануне. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Уровень опасности гидрологических явлений остается І (желтый)", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

При этом, как сообщается, удерживается затопление поймы слоем около 20-30 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

"Промышленные объекты и жилые массиве города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", - сказал Попко.

Напомним

Первая волна половодья уже прошла.

Источник: УНН
Теги: Киев, подтопление
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