В рф заявили о "подрыве" линии электропередач неподалеку от санкт-петербурга

КИЕВ. 1 мая. УНН. В ленинградской области в рф местные власти заявили о "подрыве" линии электропередач, передает УНН.

Детали

«В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач, на второй - обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено – сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме», - написал губернатор российского региона александр дрозденко в телеграм-канале.

Якобы найденный предмет на второй ЛЭП уже обезвредили, добавил он.

Напомним

В ноябре прошлого года соцсети сообщали о взрыве газопровода возле российского санкт-петербурга.