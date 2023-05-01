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В рф заявили о "подрыве" линии электропередач неподалеку от санкт-петербурга

В рф заявили о "подрыве" линии электропередач неподалеку от санкт-петербурга

КИЕВ. 1 мая. УНН. В ленинградской области в рф местные власти заявили о "подрыве" линии электропередач, передает УНН.

Детали

«В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач, на второй - обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено – сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме», - написал губернатор российского региона александр дрозденко в телеграм-канале.

Якобы найденный предмет на второй ЛЭП уже обезвредили, добавил он.

Напомним

В ноябре прошлого года соцсети сообщали о взрыве газопровода возле российского санкт-петербурга.

Источник: УНН
Теги: Россия, энергетика, взрывы, Санкт-Петербург, электроэнергия
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