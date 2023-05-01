Новости: Новости Мира
1 мая 2023, 09:43 • Юлия Шрамко • 14610
В рф заявили о "подрыве" линии электропередач неподалеку от санкт-петербурга
КИЕВ. 1 мая. УНН. В ленинградской области в рф местные власти заявили о "подрыве" линии электропередач, передает УНН.
Детали
«В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач, на второй - обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено – сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме», - написал губернатор российского региона александр дрозденко в телеграм-канале.
Якобы найденный предмет на второй ЛЭП уже обезвредили, добавил он.
Напомним
В ноябре прошлого года соцсети сообщали о взрыве газопровода возле российского санкт-петербурга.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram