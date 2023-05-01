рф построила одни из самых масштабных систем военных оборонительных сооружений в мире - британская разведка

КИЕВ. 1 мая. УНН. россия построила одни из самых масштабных систем военных оборонительных сооружений, которых не было в мире за многие десятилетия. Они расположены не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко на оккупированных территориях. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в очередном отчете на основе разведданных, передает УНН.

Цитата

«С лета 2022 года россия построила одни из самых масштабных систем военных оборонительных сооружений, которых не было в мире за многие десятилетия. Эти оборонительные сооружения расположены не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко в территориях, которые сейчас контролирует россия», - говорится в отчете.

По данным британской разведки, изображения показывают, что россия прилагает особые усилия для укрепления северной черты оккупированного Крыма, в том числе с "многослойной оборонительной полосой" возле села Медведевка.

«россия также вырыла сотни миль траншей в пределах международно признанной российской территории, в частности в Белгородской и Курской областях. Защита подчеркивает глубокую обеспокоенность российских лидеров тем, что Украина может достичь серьезного прорыва. Однако некоторые работы, вероятно, были заказаны местными командирами и гражданскими лидерами в попытке продвигать официальную версию о том, что россии «угрожают» Украина и НАТО», - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россия устанавливает "зубы дракона" перед вероятной контратакой Украины

Дополнение

В селе Новоотрадное, на севере Керченского полуострова в Крыму, российские оккупанты перекопали пляжи и построили фортификационные сооружения.