Враг обстрелял 5 громад на пограничье Сумской области

КИЕВ. 1 мая. УНН. За ночь и утром враг из минометов обстрелял пять приграничных громад Сумской области. Поврежден частный дом, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram, передает УНН.

Детали

Как указано, ночью и утром врагом совершил 6 обстрелов приграничья области. Подверглись обстрелам Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская территориальные громады.

Середино-Будская громада: россияне били из минометов (2 взрыва) и артиллерии – 3 взрыва.

Зноб-Новгородская громада: с территории рф осуществлено 3 взрыва миномета. В результате обстрела пострадал частный дом в пгт Зноб-Новгородское.

Миропольская громада: зафиксировано 4 взрыва из миномета.

Юнаковская громада: с территории рф осуществлен обстрел из миномета - 3 взрыва.

Белопольская громада: утром 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

Дополнение

В ночь на 1 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области. Предварительно, пострадали 25 человек, среди которых трое детей. В Павлограде повреждено промышленное предприятие, в жилом районе изуродовано 19 многоэтажек.

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