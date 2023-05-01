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Искусственный интеллект в "Дії": в сервис могут добавить виртуального помощника

Искусственный интеллект в "Дії": в сервис могут добавить виртуального помощника

Михаил Федоров

КИЕВ. 1 мая. УНН. Министерство цифровой трансформации работает над виртуальным помощником с рабочим названием "Надія", который, в частности, может появиться в "Дія". Сейчас идет работа с компанией в сфере искусственного интеллекта OpenAI. Об этом заявил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров на конференции от Forbes, передает УНН.

Цитата

"Это, конечно, спойлер, это всего лишь R&D. Я не могу сейчас говорить, что это на 100% произойдет, не могу говорить о дедлайнах. Но, во-первых, мы работаем над виртуальным помощником «Надія», который, возможно или нет, появится в «Дія». Это рабочее название. Это виртуальный помощник такого нового поколения. Мы общаемся с компанией OpenAI, чтобы максимально автоматизировать и сделать понятным языком ответ на любой ваш вопрос", - отметил Федоров.

"Например, вы говорите: «Надія», найди ЦПАУ рядом со мной, который находится в таком-то районе, в таком-то городе, и скажи, какие услуги можно получить». И тебе человеческим языком максимально персонализировано дается ответ, где можно найти этот ЦПАУ и так далее", – отметил вице-премьер.

По его словам, речь идет не только о том, что можно получить на портале или в приложении «Дія», а вообще о любом ответе на вопрос, касающийся государственных сервисов.

"Я пока не могу рассказать всю архитектуру, но, конечно, мы не будем использовать персональные данные. Мы разработаем систему таким образом, чтобы все было максимально безопасно, потому что это главный вызов. С точки зрения технологии, это будет максимально условная локализация", – рассказал Федоров.

Ранее

Федоров сообщал, что Минцифры ведет переговоры с корпорацией Microsoft по интеграции искусственного интеллекта в «Дія».

Источник: УНН
Теги: технологии, электронный сервис, Михаил Федоров

В тексте упоминаются

Федоров Михаил
Федоров Михаил
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