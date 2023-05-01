Экс-нардеп Волошин предстанет перед судом по делу о госизмене - ГБР

КИЕВ. 1 мая. УНН. В суд направлен обвинительный акт в отношении подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Олега Волошина. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

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«Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Олега Волошина. Обвинительный акт направлен в суд», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на протяжении последних лет народный депутат Украины, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, а также в многочисленных интервью и эфирах на телевидении, распространял пропагандистские нарративы рф и вел подрывную деятельность против Украины.

«Его слова искажали действительное положение дел в военно-политической жизни страны, в чувствительных для людей социальных вопросах и тому подобное. По мнению экспертов, все его выступления в совокупности и по общему содержанию являются одной из форм подрывной деятельности. Он фактически занимался пропагандой, которая способствовала достижению политических целей военно-политического руководства российской федерации в отношении Украинского государства», - отмечается в сообщении.

В ГБР отмечают, что этим он вредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

«Депутат обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) за избиение ветерана АТО летом 2020 года направлено в суд», - информирует ГБР.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним

Нардепу Волошину объявили о подозрении в государственной измене в феврале.