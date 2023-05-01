Из-за ударов рф без света часть Днепра, Херсона и двух областей - Минэнерго

КИЕВ. 1 мая. УНН. Из-за вечерних и ночных обстрелов российских оккупантов есть проблемы с электроснабжением в Днепропетровской и Херсонской областях из-за значительных повреждений сетевой инфраструктуры, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Вечером 30 апреля и в ночь на 1 мая враг нанес очередной массированный удар по Украине. Повреждений объектов, генерирующих электроэнергию, не зафиксировано. Однако есть существенные повреждения распределительных сетей. Как следствие, обесточена часть потребителей города Днепра и области. Также осложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области - из-за обстрела обесточены более 11 тысяч абонентов в городе Херсон и 7,1 тысячи - в области", - говорится в сообщении.

Полное устранение повреждений, как сообщается, займет несколько суток.

При этом за минувшие сутки заживлено более 7 тысяч абонентов в Донецкой области и около 3 тысяч - в Сумской области.

Дополнение

Уничтожено 15 ракет из 18 во время ночной атаки российских оккупантов на Украину.