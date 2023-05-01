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Днепропетровская область: из-за ночной атаки рф уже 34 пострадавших, пятеро из них - дети

Днепропетровская область: из-за ночной атаки рф уже 34 пострадавших, пятеро из них - дети

КИЕВ. 1 мая. УНН. Количество пострадавших из-за ночной атаки российских оккупантов в Павлоградском районе Днепропетровской области возросло до 34, среди них - 5 детей. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

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"Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району. Из них пять детей. Самой младшей девочке – всего 8 лет", - сообщил Лысак.

Детали

По словам главы ОВА, у людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения. "Две женщины, 45 и 55 лет, в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно", - отметил он.

Дополнение

Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Павлоградскому району в Днепропетровской области.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, Павлоград
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