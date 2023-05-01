Во время демонстрации в Берлине возникли столкновения с полицией

КИЕВ. 1 мая. УНН. В ночь на 1 мая квир-феминистическая демонстрация “Верни ночь” в районе Берлина Кройцберг приобрела агрессивный характер. Между участниками митинга и полицейскими несколько раз возникали столкновения, пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

"На квир-феминистской демонстрации "Верни ночь" в Кройцберге в Берлине произошли столкновения между демонстрантами и полицией в Вальпургиеву ночь (с 30 апреля на 1 мая - ред.)", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в толпе несколько раз использовали пиротехнические предметы, а также в офицеров бросали бутылки и были попытки устроить драку с ними. Отдельные участники демонстрации были взяты под стражу.

Незадолго после начала марша от площади Марианненплац до Шлезишес Тор полиция остановила около 2000 человек на Кепеникерштрассе. Представитель правоохранительных органов объяснил это тем, что некоторые участники акции протеста отошли слишком далеко от толпы.

Полиция сообщает, что следовало опасаться возможных уголовных правонарушений.

В другом районе Берлина, Веддинг, во второй половине дня более 650 человек собрались на антикапиталистическую демонстрацию с девизом "Мир вместо капитализма – остановить гонку вооружений и покончить с бедностью".

Также на транспорантах были надписи "Революция – борьба за социализм", "Стоп НАТО" и "Остановите войну против россии. Нет оружию для Украины. За разгром НАТО". Согласно данным полиции, эта демонстрация прошла спокойно.

Кульминацией протестов станет так называемая революционная первомайская демонстрация 1 мая, которая начнется в 18:00 на улице Германнштрассе в Нойкьольне и переместится на площадь Ораниенплац в Кройцберге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В аэропорту Берлина из-за забастовки сотрудников отменены все вылеты