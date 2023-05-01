IRIS-T и Patriot уже работают в Украине, но их надо значительно больше - Игнат

КИЕВ. 1 мая. УНН. Все поставленные в Украину зенитно-ракетные комплексы уже работают, однако их недостаточно, чтобы перекрыть весь периметр. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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«Что касается наименований номенклатуры вооружения, которое мы получаем от наших западных партнеров, то здесь остался только SAMP/T и F-16, если говорим о Воздушных силах. Но с другой стороны, тип вооружения, который мы получаем, он уже работает в Украине. Поверьте, все западное вооружение, которое сейчас есть, в той или иной степени работает на нашу победу. Я имею в виду те зенитно-ракетные комплексы, которые мы получаем, но их недостаточно. Мы понимаем, что говорить что IRIS-T и Patriot в Украине – это довольно хорошие новости для нас, но все же их надо значительно больше… Поэтому перекрыты будут не все направления», - рассказал Игнат.

Дополнение

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уничтожено 15 ракет из 18, во время ночной атаки российских оккупантов на Украину.