Театр Франко отменяет участие в театральной Олимпиаде в Будапеште из-за включения россиян в программу

КИЕВ. 1 мая. УНН. Несмотря на заверения организаторов Х Театральной Олимпиады, которая пройдет в Будапеште, об отсутствии россиян в программе, они в итоге появились со спектаклем и фильмом с участием российского актера, поддерживающего войну против Украины, сообщил Театр Франко и указал, что не согласился на "сомнительное соседство", пишет УНН со ссылкой на заявления Театра Франко в Facebook.

Детали

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко должен был участвовать в Олимпиаде со спектаклями «Карьера Артуро Уи» и «Калигула», получив заверения от организаторов об отсутствии в программе представителей страны-агрессора россии.

Несмотря на высказанные в ответ полное понимание и солидарность с Украиной, недавно программа Олимпиады была дополнена спектаклем «REX» в постановке художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Также в рамках Олимпиады состоялся показ его кинофильма «Петрополис» с Антоном Шагиным в главной роли – российским актером, активно поддерживающим войну против Украины, говорится в заявлении.

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«В письме к организаторам от 19 января 2023 года наш театр еще раз сообщил о нашей непоколебимой позиции и подчеркнул, что призывы к поиску «диалога без политики» и восстановлению «разрушенных мостов» с российскими деятелями исскуства абсолютно неприемлемы. Наш театр искренне стремился присоединиться к большому мировому театральному событию и провел большую работу по подготовке показа украинских спектаклей в Будапеште, но мы не можем согласиться с сомнительным «соседством» в программе Театральной Олимпиады», — говорится на официальной странице Театра Франко в Facebook.

Театр Франко подчеркивает, что понимает важность презентации украинской культуры за рубежом и постоянно работает над развитием международного сотрудничества с коллегами со всего мира. Но придерживаемся непоколебимой позиции о невозможности участия в международных мероприятиях, на которые приглашаются представители страны-террориста и лица, которые оправдывают агрессию россии.

Реакция МКИП

"Театр Франко отменяет свое участие в Х Театральной Олимпиаде в Будапеште из-за включения россиян в программу. (...) Спасибо коллегам за твердую позицию", - указали в Министерстве культуры и информационной политики.

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