Новости: Киев
1 мая 2023, 11:23 • Юлия Крутякова • 7290
На левом берегу Киева снижено давление в водопроводе из-за аварии
КИЕВ. 1 мая. УНН. В связи с повреждением электрического оборудования насосной станции снижено давление в водопроводной сети на левом берегу Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Из-за повреждения электрического оборудования на канализационной насосной станции «Позняки» снижено давление в водопроводной сети левого берега Киева, сообщает ЧАО «АК «Киевводоканал».
Ремонтные работы будут продолжаться в течение суток.
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Источник: УНН
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