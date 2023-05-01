На левом берегу Киева снижено давление в водопроводе из-за аварии

КИЕВ. 1 мая. УНН. В связи с повреждением электрического оборудования насосной станции снижено давление в водопроводной сети на левом берегу Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Из-за повреждения электрического оборудования на канализационной насосной станции «Позняки» снижено давление в водопроводной сети левого берега Киева, сообщает ЧАО «АК «Киевводоканал».

Ремонтные работы будут продолжаться в течение суток.

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