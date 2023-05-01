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В Херсонской области восстановили разрушенный оккупантами мост

В Херсонской области восстановили разрушенный оккупантами мост

КИЕВ. 1 мая. УНН. Отстроенный после отступления российских оккупантов мост отныне соединяет территориальные громады Херсонской области, сообщили в Госспецтрансслужбе, пишет УНН.

Детали

На восстановление моста ушло два месяца. Российские войска, которые отступали, подорвали сооружение, чтобы помешать преследованию со стороны украинских войск. Мост важен в частности для прохода сельскохозяйственной техники и сокращает путь между громадами на 7 километров.

Цитата

«Новый красавец-мост в Херсонской области, построенный военнослужащими мостовосстановительных подразделений Государственной специальной службы транспорта на месте разрушенного оккупантами, отныне станет не только украшением региона, но и соединит в одно целое берега, громады, регионы. Новый мостовой объект для местных жителей это движение, это жизнь, это вера и надежда в победу и мирный завтрашний день», – отметили в Государственной специальной службе транспорта.

«Каждый восстановленный мост, отстроенный объект – это маленькая победа в нашем общем желании победить врага», – сказал глава администрации Госспецтрансслужбы генерал-майор Богдан Бондарь.

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Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, мосты
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