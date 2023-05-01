Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,13 -0,2139 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
9675

Количество обстрелов пограничья Черниговской области возросло - ОВА

Количество обстрелов пограничья Черниговской области возросло - ОВА

КИЕВ. 1 мая. УНН. За прошедшую неделю значительно возросло количество обстрелов пограничья Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Количество обстрелов приграничья значительно возросло: за прошедшую неделю 72 обстрела (493 взрыва) 23 населенных пунктов области. 9 раз враг использовал авиацию", - написал Чаус.

Детали

В результате 8 частных домов разрушено, пострадало немало хозяйственных построек и сельхозтехники. Погиб 1 человек и 3 пострадали.

В Новгород-Северском районе сейчас без электроснабжения осталось около 300 абонентов.

Также известно, что за последнюю неделю из приграничных населенных пунктов Черниговской области эвакуировалось более 300 человек, 80 из которых - дети.

Напомним

Из-за ударов рф без света остались часть Днепропетровской и Херсонской областей.

Источник: УНН
Теги: война, Чернигов и Черниговская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.