Переход ПДД на "летний" режим: включать ближний свет днем не обязательно

КИЕВ. 1 мая. УНН. С 1 мая прекращает действие пункт 9.8 ПДД Украины, который обязывает включать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов. Как указывали ранее в патрульной полиции, норма действует с 1 октября до 1 мая, передает УНН.

Детали

Как указывали в патрульной полиции, на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия — ближний свет фар, с 1 октября по 1 мая. Это предусмотрено п. 9.8 ПДД Украины.

"Пункт 9.8 ПДД предписывает обязательно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов с 1 октября по 1 мая. Следовательно, водителям необязательно включать ближний свет фар за городом в светлое время суток", - отмечают в Укравтопроме.

Также в летний период в городах разрешается повысить ограничение скорости до 80 км/ч на дорогах, определенных местными властями.

Дополнение

В то же время по данным патрульной полиции, в Украине с 28 апреля на автомобильных дорогах начнут работу 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Они будут работать на фиксацию самой распространенной причины ДТП — превышение разрешенной скорости движения. С начала вторжения рф в Украину камеры автоматической фиксации были выключены со стратегической целью.

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