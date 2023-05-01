Посол США в Украине назвала ночную ракетную атаку рф варварской

КИЕВ. 1 мая. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала ночную ракетную атаку россии варварской, передает УНН.

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«россия снова запустила ракеты глубокой ночью по украинским городам, где мирные жители, включая детей, должны были бы спать в безопасности и покое. Я благодарна тем, кто защищает небо Украины, и Соединенные Штаты будут продолжать настойчиво и быстро работать, чтобы поддержать их и их способность победить варварские нападения россии на народ Украины», - написала в Twitter.

Дополнение

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 15 ракет из 18, во время ночной атаки российских оккупантов на Украину.

Количество пострадавших из-за ночной атаки российских оккупантов в Павлоградском районе Днепропетровской области достигло 34, среди них - 5 детей.