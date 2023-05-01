В брянской области рф с рельсов сошел грузовой поезд с горючим - СМИ

КИЕВ. 1 мая. УНН. В брянской области рф поезд с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами сошел с рельсов. Предварительно это произошло из-за якобы "подрыва" железной дороги. Об этом сообщил телеграм-канал Baza, пишет УНН.

Детали

«На перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный поезд с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов из-за повреждения полотна. Предварительно, незадолго до схода поезда произошел подрыв железной дороги», - говорится в сообщении.

Сообщается, что 7-8 вагонов сейчас лежат на боку.

«Произошел пожар. На месте находятся экстренные службы», - отмечается в сообщении.

Напомним

Ранее сегодня в рф заявили о "подрыве" линии электропередач неподалеку от санкт-петербурга.