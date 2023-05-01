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В Киевской области проведут тестирование звуковых сирен

В Киевской области проведут тестирование звуковых сирен

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Киевской области ориентировочно в 15 часов сегодня состоится тестирование звуковых сирен, жителей просят сохранять спокойствие, передает УНН со ссылкой Киевскую областную военную администрацию.

Цитата

"Контрольная техническая проверка срабатывания действующих электромеханических сирен будет проводиться 1 мая. Цель — протестировать программное обеспечение территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Планируется несколько включений звуковых сирен в промежутке 15:00-15:20",- говорится в сообщении КОВА в Telegram.

В администрации попросили жителей Киевской области сохранять спокойствие, это работы плановые.

Дополнение

Как ранее сообщала КГВА, этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. В столице тревога длилась около 3-х часов. В воздушном пространстве Киева силами ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Обстрел ракетами был осуществлен с самолетов стратегической авиации типа Ту95мс. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

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Источник: УНН
Теги: Киев, Киевская область, тестирование, тревога
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