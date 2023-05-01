россия держит в Черном море 8 кораблей, среди них 2 ракетоносителя

КИЕВ. 1 мая. УНН. По данным Военно-морских сил ВСУ, россия держит в Черном море 8 кораблей, 2 из которых носители "Калибров", еще 6 кораблей на боевом дежурстве в Средиземном и Азовском морях, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

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"В Черном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет", - говорится в сообщении ВМС ВС Украины в Facebook.

Детали

В Азовском море – 2 вражеских корабля. В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 4 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.

За сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили: в Азовское море – 3 судна, в Черное море – 7 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

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