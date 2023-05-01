В ДТП погиб патрульный полицейский из Черкасской области

КИЕВ. 1 мая. УНН. Патрульный управления патрульной полиции Черкасской области попал в ДТП, в результате которого погиб, сообщает патрульная полиция Украины в Telgram, пишет УНН.

Детали

"Семью патрульных вчера поразило внезапное горе - в ДТП погиб патрульный управления патрульной полиции Черкасской области старший сержант полиции Александр Ткач. Вечером, 30 апреля, патрульный ехал с женой на собственном авто и попал в ДТП. К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни", - говорится в сообщении.

Как сообщается, он вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году.

"А недавно перевелся из Херсона в Черкассы, где с честью и достоинством верно служил украинскому народу… В июне Александру исполнилось бы 29 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра”, - говорится в сообщении.

Напомним

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