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Новости: Криминал и ЧП
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В ДТП погиб патрульный полицейский из Черкасской области

В ДТП погиб патрульный полицейский из Черкасской области

КИЕВ. 1 мая. УНН. Патрульный управления патрульной полиции Черкасской области попал в ДТП, в результате которого погиб, сообщает патрульная полиция Украины в Telgram, пишет УНН.

Детали

"Семью патрульных вчера поразило внезапное горе - в ДТП погиб патрульный управления патрульной полиции Черкасской области старший сержант полиции Александр Ткач. Вечером, 30 апреля, патрульный ехал с женой на собственном авто и попал в ДТП. К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни", - говорится в сообщении.

Как сообщается, он вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году.

"А недавно перевелся из Херсона в Черкассы, где с честью и достоинством верно служил украинскому народу… В июне Александру исполнилось бы 29 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра”, - говорится в сообщении.

Напомним

В Киевской области микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с мотоциклом Bajaj Dominar, водитель двухколесного оказался в больнице.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Черкассы и Черкасская область, патрульная полиция
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