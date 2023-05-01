С грузовика на столичном мосту в Днепр рухнула металлическая конструкция: на водителя составили протоколы

КИЕВ. 1 мая. УНН. С грузовика в реку Днепр на Северном мосту в Киеве рухнула металлическая конструкция, водителя разыскали и составили на него два протокола, сообщили в патрульной полиции Украины, пишет УНН.

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"В Киеве на Северном мосту в воду упала металлическая конструкция, которую удерживал грузовик с краном-манипулятором. Патрульные оперативно разыскали водителя, который покинул место ДТП", - сообщили правоохранители.

Детали

Вчера граждане стали очевидцами происшествия, как металлическая конструкция свалилась с грузовика в Днепр. "Не растерялись, успели заснять и еще и номер авто запомнить. Ведь водитель сразу скрылся с места происшествия", - указали в патрульной полиции.

Как отмечается, патрульные оперативно разыскали 37-летнего нарушителя. Мужчина объяснил, что причиной ДТП стал ненадежно закрепленный груз, который перевернулся во время движения.

Полицейские составили на водителя протоколы по ст. 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КУоАП и вызвали следователей.

Напомним

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