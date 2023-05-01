Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,13 -0,2139 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10725

Зеленский поздравил новоизбранного президента Парагвая с победой в выборах: рассчитывает на плодотворное сотрудничество

Зеленский поздравил новоизбранного президента Парагвая с победой в выборах: рассчитывает на плодотворное сотрудничество

КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоизбранного президента Парагвая Сантьяго Пенью с победой в выборах, пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

Цитата

“Поздравляю Сантьяго Пенью с убедительной победой на выборах. Желаю успехов в реализации планов на благо Парагвая. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество Украины и Парагвая и взаимодействие по восстановлению мирового порядка, основанного на международном праве, справедливости и универсальных ценностях”, - написал Владимир Зеленский.

Дополнение

Сантьяго Пенья победил на выборах президента в Парагвае, набрав 42,7 процента голосов после подсчета более 99 процентов бюллетеней, опережая более чем на 15 баллов левоцентристского соперника Эфраина Алегремо, по данным избирательного органа.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.