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FAVBET стал партнером сбора на два БПЛА RQ-35 Heidrun

FAVBET стал партнером сбора на два БПЛА RQ-35 Heidrun

КИЇВ. 1 травня. УНН. FAVBET совместно с компаниями Viber Украина и Аврора Мультимаркет стал партнером сбора для нужд ВСУ, основанного изданием «Молния».

Главная цель инициативы — собрать 11,4 млн грн на два современных разведывательных комплекса БПЛА RQ-35 Heidrun, способных противостоять средствам радиоэлектронной борьбы и передавать изображение в режиме реального времени.

Приобщиться к сбору можно здесь.

Среди всех, кто сделал донат на сумму от 400 грн, будет разыграно 1000 тематических худи, созданных при поддержке FAVBET, а также 250 комиксов «Шлях до перемоги» от Аврора Мультимаркет, повествующих о приключениях и подвигах призрака Киева, героев с острова Змеиный, ведьмы из Конотопа и защитников «Азовстали».

Участники, которые сделают взнос от 1000 грн, получат шанс выиграть один из 10 уникальных экземпляров комикса с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. А донат от 2000 грн подарит участникам сбора возможность стать владельцами одного из 5 лимитированных постеров с подписью голливудского актера и главного героя самой известной в мире звездной киноэпопеи.

Источник: УНН
Теги: благотворительность
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