В аэропорту Кишинева задержали вице-руководительницу пророссийской партии "Шор" - готовилась вылететь в Тель-Авив

КИЕВ. 1 мая. УНН. Вице-руководитель партии "Шор", которую называют пророссийской, депутата Марину Таубер задержали в международном аэропорту Кишинева, когда она направлялась в Тель-Авив через Стамбул. Арест состоялся на основании постановления прокурора за нарушение обвиняемой условий меры пресечения, сообщили в антикоррупционной прокуратуре Республики Молдова, передает УНН.





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«28 апреля 2023 года Антикоррупционная прокуратура обратилась к следственному судье с ходатайством о замене меры пресечения временного освобождения под судебный контроль на содержание под стражей из-за нарушения Таубер условий меры пресечения. Также в пятницу, 28 апреля, копию заявления получил адвокат обвиняемой. 29 апреля 2023 года Таубер потребовала отложить судебное заседание, чтобы она смогла поехать в Израиль. Учитывая, что обвиняемая уже несколько раз нарушала условия меры пресечения, прокуратура посчитала необходимым задержать ее в аэропорту, поскольку существовал значительный риск того, что Таубер скроется от органов уголовного розыска», — сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

Детали

Депутата от партии «Шор» Марину Таубер обвиняют в том, что она позволила незаконное финансирование политической партии «Шор» организованной преступной группой и участвовала в фальсификации финансового отчета формирования за первое полугодие 2022 года, чтобы скрыть полученные и потраченные партией деньги. Таубер вину не признает и заявляет о политическом преследовании оппозиции.

Таубер арестовали в июле прошлого года, 18 октября перевели под судебный контроль.

5 января 2023 года Апелляционная палата Кишинева оставила для обвиняемой в силе меру пресечения – временное освобождение под судебный контроль при нескольких условиях, среди которых - не покидать населенный пункт, где она проживает, кроме случаев, установленных следственным судьей, а в случае необходимости – судом.

15 февраля 2023 года суд отклонил запрос адвокатов Таубер об отмене меры пресечения, но уже 22 февраля 2023 года стало известно, что Таубер разрешили выезжать из Кишинева и покидать Молдову. Такое решение приняла Апелляционная палата Кишинева, рассмотрев запрос ее адвокатов.

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