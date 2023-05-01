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Из-за ночной ракетной атаки рф необходимости в ограничениях в подаче света нет - Укрэнерго

Из-за ночной ракетной атаки рф необходимости в ограничениях в подаче света нет - Укрэнерго

КИЕВ. 1 мая. УНН. По состоянию на 1 мая дефицита электроэнергии в Украине нет. Объемов производства достаточно для покрытия потребления, сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

Цитата

“Ракетная атака россиян утром 1 мая не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре и не привела к необходимости ограничения потребления. По состоянию на 1 мая производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Продолжаются ремонты на многих энергоблоках тепловой генерации. Их мощности пока компенсируются работой преимущественно гидроэлектростанций, которые из-за половодья работают не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и в течение всех суток. Также активно работают электростанции из возобновляемых источников энергии”, - говорится в сообщении.

Детали

В результате ракетных атак со стороны рф в некоторых областях Украины вчера были проблемы с электроснабжением, но благодаря работе ремонтных бригад было восстановлено магистральную линию электропередачи в центральном районе. Также сейчас продолжаются ремонтные работы на всех объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам, указали в Укрэнерго.

Дополнение

Укрэнерго отмечает, что возвращение к уровню надежности энергоснабжения, который был до массовых обстрелов, требует немало ресурсов и времени. Также национальная энергетическая компания призывает граждан к сознательному пользованию электроэнергией, чтобы облегчить балансировку энергосистемы.

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Источник: УНН
Теги: энергетика, Укрэнерго, война, электроэнергия
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