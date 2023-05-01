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Из-за арктического воздуха: синоптик прогнозирует похолодание в Украине

Из-за арктического воздуха: синоптик прогнозирует похолодание в Украине

КИЕВ. 1 мая. УНН. В течение недели с 1 по 7 мая ожидается прохладная и неустойчивая погода с заморозками в ночное время и осадками ближе к выходным. Такой прогноз синоптика Игоря Кибальчича распространил погодный сайт Meteoprog, пишет УНН.

Детали

"Условия погоды в первые дни мая будут определяться молодым антициклоном «Rixte», который сформируется над Польшей и будет медленно продвигаться в восточном направлении через Украину в течение понедельника – среды", - сообщил он.

По данным синоптика, под его влиянием в первой половине недели осадков не предвидится, однако ночью температура воздуха ощутимо снизится; в западных, центральных, северных и местами восточных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе. Днем ожидается прогрев воздуха до вполне комфортных показателей, добавил он.

"Со второй половины недели атмосферное давление начнет постепенно снижаться и возрастет вероятность выпадения дождей, а в выходные начнется существенное похолодание в связи с поступлением арктического воздуха из Скандинавии", - указал синоптик.

Напомним

Синоптики дали прогноз на первые дни мая.

Источник: УНН
Теги: погода
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