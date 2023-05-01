Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,13 -0,2139 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Встреча лунного затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 - 7 мая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
7905

Оккупантов на ВОТ на Запорожье готовят к эвакуации - Центр сопротивления

Оккупантов на ВОТ на Запорожье готовят к эвакуации - Центр сопротивления

КИЕВ. 1 мая. УНН. Оккупационная администрация на временно оккупированных территориях в Запорожской области подготовила планы эвакуации, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

"По данным подполья, во временно оккупированных районах Запорожской области, оккупационные администрации подготовили планы на эвакуацию работников и их семей", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, были распространены указания по уничтожению документов и техники.

Напомним

На оккупированных территориях Луганской области планируют отчудить недвижимость людей, которые выехали с временно оккупированной территории.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.