Оккупантов на ВОТ на Запорожье готовят к эвакуации - Центр сопротивления

КИЕВ. 1 мая. УНН. Оккупационная администрация на временно оккупированных территориях в Запорожской области подготовила планы эвакуации, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

"По данным подполья, во временно оккупированных районах Запорожской области, оккупационные администрации подготовили планы на эвакуацию работников и их семей", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, были распространены указания по уничтожению документов и техники.

Напомним

На оккупированных территориях Луганской области планируют отчудить недвижимость людей, которые выехали с временно оккупированной территории.