Польша завершает строительство электронного барьера на границе с беларусью

КИЕВ. 1 мая. УНН. На границе Польши и беларуси завершается строительство электронного барьера. Об этом УНН информирует со ссылкой на PAP.

Детали

Пресс-секретарь польской пограничной службы лейтенант Анна Михальская сообщила, что уже установлено 206 км электронных шлагбаумов – то есть системы камер и датчиков движения.

Последний из одиннадцати участков электронного заграждения, над которыми продолжаются работы, расположен на территории, охраняемой пограничными постами в Беловеже и Наревце. Пресс-секретарь пояснила, что шлагбаумы отсутствуют только на 150 метрах. Установка устройств на последних участках проблематична из-за затопленной территории.

Как заверила Михальская, подтопление территории лишь мешает установкам. Тогда это не повлияет на работу устройств на границе.

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"Однако почти весь шлагбаум работает, и мы имеем полный учет того, что происходит на границе. Отсюда и большое количество зафиксированных попыток нелегального пересечения границы, которые мы предоставляем", - добавила пресс-секретарь.

По предварительной информации, электронная система на границе должна была быть готова до конца прошлого года. Этот срок перенесен из-за задержки поставки тепловизоров. До февраля было получено всего десять секций, но полевые условия не позволили завершить последнюю секцию.

Дополнение

В середине апреля Польша начала строительство современного электронного барьера на своей сухопутной границе с Калининградским эксклавом россии для отслеживания и противодействия любой незаконной деятельности.