Принудительная паспортизация или репрессии не помогут: Верещук заявила, что превратить украинцев в россиян невозможно

КИЕВ. 1 мая. УНН. Превратить украинцев в россиян невозможно. Так вице-премьер–министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отреагировала на указ российского диктатора об ограничении прав украинцев на временно оккупированных территориях, передает УНН.

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Верещук напомнила, что на прошлой неделе россияне приняли свой очередной указ, направленный на дальнейшее ограничение прав украинцев на временно оккупированных территориях - "хотят, чтобы украинцы либо стали россиянами, либо выехали с временно оккупированных территорий".

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"Во-первых, превратить украинцев в русских невозможно. Принудительная паспортизация или репрессии не помогут.

Во-вторых, кто сказал, что русские будут долго жить на временно оккупированных территориях?

Но, если они хотят депортировать с ВОТ украинцев, которые не хотят брать российские паспорта, то нет проблем. Потому что россияне сами не выпускают украинцев с ВОТ на подконтрольную территорию, в нарушение международного права и вопреки элементарным гуманитарным соображениям", - написала Верещук в Telegram.

Добавим

По словам вице-премьера, сегодня Минреинтеграции в очередной раз обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры. Для того, чтобы украинцы с ВОТ могли выехать на подконтрольную Правительству территорию.

Мои рекомендации украинцам на ВОТ остаются прежними:

- российские паспорта не брать;

- с оккупантами не сотрудничать;

- по возможности выехать;

- ждать ВСУ.