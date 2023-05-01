Новости: Криминал и ЧП
1 мая 2023, 16:14 • Тоня Туманова • 11325
Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: повреждено с десяток жилых домов
КИЕВ. 1 мая. УНН. Оккупанты ударили по селу на Херсонщине – били по домам мирных людей, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
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"российская артиллерия обстреляла село Тягинка, – били по домам мирных людей. В результате вражеской атаки повреждено с десяток жилых домов", - говорится в сообщении.
По данным Херсонской ОГА, по предварительной информации, люди не пострадали.
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Напомним
За прошедшие сутки российские захватчики совершили 39 обстрелов Херсонской области, выпустили 163 снаряда, в результате чего погиб человек и трое, среди которых один ребенок, получили ранения.
Источник: УНН
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