Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: повреждено с десяток жилых домов

КИЕВ. 1 мая. УНН. Оккупанты ударили по селу на Херсонщине – били по домам мирных людей, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

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"российская артиллерия обстреляла село Тягинка, – били по домам мирных людей. В результате вражеской атаки повреждено с десяток жилых домов", - говорится в сообщении.

По данным Херсонской ОГА, по предварительной информации, люди не пострадали.

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Напомним

За прошедшие сутки российские захватчики совершили 39 обстрелов Херсонской области, выпустили 163 снаряда, в результате чего погиб человек и трое, среди которых один ребенок, получили ранения.