В США обанкротился второй по величине банк за последние два месяца

КИЕВ. 1 мая. УНН. Финансовые власти США арестовали проблемный калифорнийский банк First Republic Bank, который будет приобретен JPMorgan Chase, как объявили в понедельник правительственные регуляторы в связи с последним банковским банкротством. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

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"Чтобы защитить вкладчиков, FDIC заключает соглашение о покупке и передаче с JPMorgan Chase Bank, National Association, Колумбус, штат Огайо, чтобы принять на себя все депозиты и практически все активы First Republic Bank", - говорится в сообщении Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

Детали

JPMorgan возьмет на себя "все депозиты, в том числе незастрахованные, и большую часть активов", заявил Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии.

First Republic не смог разработать действенный план спасения и на прошлой неделе сообщил, что в первом квартале потерял более 100 миллиардов долларов депозитов, что привело к резкому падению его акций.

Федеральное правительство вмешалось вместе с FDIC, агентством, которое отвечает за гарантирование банковских вкладов, и Министерством финансов США на прошлой неделе обратились к шести банкам, чтобы оценить их заинтересованность в покупке активов First Republic, сообщил источник AFP на прошлой неделе на условиях анонимности.

С активами, составляющими на конец марта 233 млрд долларов, First Republic станет вторым по величине обанкротившимся банком в истории США, за исключением инвестиционных банков, таких как Lehman Brothers, после банкротства Washington Mutual в 2008 году.

Добавим

После того как в марте начались проблемы у американских банков Silvergate Bank, Silicon Valley и Signature Bank, также оказался на грани банкротства второй по величине банк Швейцарии, основанный в 1856 году - Credit Suisse Bank.